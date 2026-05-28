Alcalde de El Alto anuncia recolección de basura tras acuerdo con vecinos

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, anunció que la recolección de basura en la ciudad comenzó a reactivarse progresivamente gracias a un acuerdo con los vecinos de distintos distritos que permitió el ingreso de camiones al relleno sanitario de Villa Ingenio.

“Ya está limpio el distrito 1, 2 y así sucesivamente vamos a ir limpiando toda la ciudad del río. Hemos hecho una labor intensa hablando con los presidentes y vecinos de los distritos 14, 13, 5 y 7, pidiéndoles que nos den permiso para dejar la basura donde corresponde”, afirmó la autoridad edil.

Demandas

Roca destacó que, durante las negociaciones, los vecinos también expusieron sus demandas, las cuales serán consideradas para mejorar la gestión de residuos en la ciudad.

El alcalde criticó a la empresa Trébol, encargada del servicio de recolección, por no haber previsto un plan de contingencia ante los bloqueos que paralizaron el servicio.

“Lamentablemente la empresa Trébol no tiene un plan de contingencia. Lamento mucho, y todo el contrato que se ha hecho ha sido a su favor”, señaló Roca.

Logística para recolección

El edil explicó que junto con los secretarios municipales se está reorganizando la logística de recolección para garantizar que la basura sea retirada de todos los sectores. El trabajo comenzó durante la noche y continuará hasta normalizar el servicio en toda la ciudad.

“Hoy con los secretarios municipales nos estamos dando modos de reorganizar y poder ya sacar la basura. Ya hemos trabajado toda la noche”, concluyó.

La reactivación de la recolección busca evitar acumulación de residuos y riesgos sanitarios mientras se mantiene la coordinación con la población y las autoridades locales para garantizar el acceso a los rellenos sanitarios.

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