Finergy 2026 abre sus puertas con enfoque en electromovilidad y diversificación energética

La Feria Internacional de Energías, Finergy 2026, abre sus puertas este jueves 28 de mayo en los predios de Fexpocruz, consolidándose como uno de los principales espacios de innovación, tecnología y sostenibilidad energética en Bolivia.

En su octava versión, el evento se desarrollará hasta el 31 de mayo en el salón Guarayo, en horario de 17:00 a 22:00, con un costo de ingreso de Bs 30.

Este año, Finergy llega con un enfoque especial en la electromovilidad, permitiendo a los visitantes conocer de cerca vehículos eléctricos, nuevas alternativas tecnológicas y soluciones orientadas a la transición energética.

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de vivir la experiencia de conducir vehículos eléctricos, una propuesta que busca acercar al público a las nuevas formas de transporte sostenible y eficiente.

La feria también contará con capacitaciones técnicas, charlas comerciales y espacios de interacción entre empresas, especialistas, instituciones y ciudadanos interesados en el desarrollo del sector energético.

Entre las actividades centrales destaca el foro “Diversificación Energética”, donde se abordarán los desafíos, oportunidades y perspectivas del sector energético en Bolivia y la región.

Los organizadores ultiman detalles para recibir a expositores y visitantes durante cuatro jornadas que prometen mostrar avances en energías alternativas, movilidad eléctrica, eficiencia energética y nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo sostenible.

Finergy se ha consolidado en los últimos años como una vitrina para empresas, emprendedores, profesionales y público interesado en conocer hacia dónde avanza el futuro de la energía.

Con esta nueva versión, la feria busca impulsar el debate sobre la diversificación energética y acercar a la población a soluciones que respondan a los desafíos actuales del país y del mundo.

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