COB y Túpac Katari no asisten a nueva mesa de diálogo instalada en La Paz

Este jueves se instaló la segunda jornada de diálogo en la sede de Gobierno sin la presencia de los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ni del dirigente de los campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar.

La reunión se desarrolla en instalaciones del Seminario San Jerónimo, con la participación de ministros de Estado y representantes de distintos sectores movilizados, en medio de la crisis social y los bloqueos que afectan al país desde hace casi un mes.

En el encuentro participan el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; el vicepresidente Edmand Lara; y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal.

El ministro Lupo, a su ingreso, aclaró que se precisa de dos partes para poder llegar a acuerdos y ratificó que el dirigente de la COB, Mario Argollo, cuenta con todas las garantías para acudir al diálogo.

Desde el Gobierno consideran que la participación de los principales dirigentes movilizados podría marcar un punto de inflexión en las negociaciones, en momentos en que el país enfrenta problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y medicamentos debido a los bloqueos.

El conflicto comenzó el pasado 1 de mayo, cuando la COB declaró un paro general indefinido. Días después, sectores campesinos de La Paz iniciaron un bloqueo indefinido de carreteras que hasta la fecha mantiene cercada la sede de Gobierno.

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