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Magisterio de La Paz expresa descontento con la dirigencia de la COB

Los dirigentes Rolando Castillo y José Luis Álvarez cuestionan a la Central Obrera Boliviana por no atender las demandas del magisterio y responder a intereses políticos ajenos a los trabajadores.

Red Uno de Bolivia

19/05/2026 19:38

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Foto: Marcha de la COB APG
La Paz

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El magisterio de La Paz manifestó su rechazo y descontento con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), asegurando que no se atendieron sus demandas y que la representación de la COB se ha deslegitimado al perseguir objetivos políticos ajenos a las necesidades de los docentes.

“Nos sentimos traicionados. No es la primera vez y tampoco creemos que va a ser la última”, afirmó Rolando Castillo, dirigente del magisterio de La Paz.

Intereses Políticos

Según los dirigentes, las exigencias de la COB, como la renuncia del presidente Rodrigo Paz, no reflejan las demandas iniciales de los trabajadores. El profesor José Luis Álvarez indicó que la COB continúa respondiendo a intereses políticos de expresidentes del Movimiento al Socialismo, alejándose de las reivindicaciones reales de los maestros.

“Nada tenemos que ver con la conducta oportunista del evismo, que una y otra vez ha pretendido ponerse a la cabeza de nuestras luchas”, agregó Álvarez.

El magisterio paceño ratificó que rechaza cualquier accionar de la COB motivado por intereses políticos y aseguró que continuará defendiendo sus demandas de manera autónoma, enfocándose en salarios, condiciones laborales y derechos de los docentes.

Los dirigentes subrayaron que la lucha del magisterio es independiente y centrada en los derechos de los trabajadores, sin alinearse a presiones políticas externas.

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