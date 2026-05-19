Universidades Privadas de Bolivia hacen un llamado al dialogo

En un comunicado difundido este 19 de mayo de 2026, la ANUP destacó la importancia de la serenidad, el consenso y la construcción colectiva en momentos de tensión en el país. La institución señaló que estudiantes, docentes e investigadores del sistema de universidades privadas están comprometidos con la búsqueda de acuerdos que beneficien a toda la sociedad boliviana.

“La salida es posible. Y se construye entre todos”, afirma el comunicado, subrayando que el diálogo y la cooperación son fundamentales para superar los conflictos y avanzar hacia soluciones sostenibles.

La ANUP enfatizó que su disposición, conocimiento y voluntad de servicio están a disposición del país para contribuir a la paz, la unidad y la institucionalidad, reafirmando su papel como actor responsable dentro del sistema educativo y la sociedad boliviana.

La asociación hace un llamado a todos los sectores sociales y políticos a priorizar la convivencia democrática, la pluralidad y el respeto mutuo, evitando que los conflictos deriven en violencia o división.

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