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Universidades Privadas de Bolivia hacen un llamado al dialogo

La Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP) de Bolivia reafirma su compromiso con la democracia y la institucionalidad, instando al diálogo como herramienta para superar los conflictos sociales.

Red Uno de Bolivia

19/05/2026 19:00

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Foto: Graduados de universidades (Freepik)
Bolivia

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En un comunicado difundido este 19 de mayo de 2026, la ANUP destacó la importancia de la serenidad, el consenso y la construcción colectiva en momentos de tensión en el país. La institución señaló que estudiantes, docentes e investigadores del sistema de universidades privadas están comprometidos con la búsqueda de acuerdos que beneficien a toda la sociedad boliviana.

“La salida es posible. Y se construye entre todos”, afirma el comunicado, subrayando que el diálogo y la cooperación son fundamentales para superar los conflictos y avanzar hacia soluciones sostenibles.

La ANUP enfatizó que su disposición, conocimiento y voluntad de servicio están a disposición del país para contribuir a la paz, la unidad y la institucionalidad, reafirmando su papel como actor responsable dentro del sistema educativo y la sociedad boliviana.

La asociación hace un llamado a todos los sectores sociales y políticos a priorizar la convivencia democrática, la pluralidad y el respeto mutuo, evitando que los conflictos deriven en violencia o división.

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