Alcalde de Quillacollo convoca a reunión de emergencia por bloqueos y conflicto por el ingreso de basura a Cotapachi

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, convocó a una reunión de emergencia para este martes a las 15:00 en el Salón Rojo del edificio municipal para evaluar el bloqueo instalado en distintos puntos del municipio y buscar una salida dialogada al conflicto por el traslado de residuos sólidos desde Cochabamba hacia la planta separadora de Cotapachi.

La autoridad informó que a la reunión fueron convocados dirigentes de Cotapachi, representantes de la Gobernación de Cochabamba, la Iglesia Católica, el comandante regional, sectores del transporte, comerciantes y el Control Social de Quillacollo, con el propósito de analizar las medidas de presión y encontrar mecanismos de solución mediante el diálogo y la concertación.

Santa Cruz señaló que el encuentro busca evitar mayores perjuicios a la población y prevenir un nuevo cierre del botadero de Quillacollo. Explicó además que el municipio requiere un plazo razonable para continuar trasladando residuos mientras avanza en la búsqueda de un terreno y en un proyecto de industrialización de la basura.

El alcalde remarcó que existe un rechazo de vecinos y organizaciones sociales al ingreso de residuos provenientes de Cochabamba, debido a que el proyecto impulsado por la empresa CINVA no habría sido socializado con el control social ni con la población quillacolleña.

“Queremos buscar soluciones que no perjudiquen a la población de Quillacollo”, afirmó la autoridad, al insistir en que el diálogo debe primar para resolver el conflicto.

Entretanto, vecinos de distintos distritos instalaron este martes un bloqueo general en varios puntos del municipio, principalmente en el puente Huayculi, en rechazo al traslado de aproximadamente 700 toneladas de basura desde Cochabamba hacia Cotapachi.

Los representantes del Control Social de Quillacollo confirmaron que asistirán a la convocatoria y evaluarán si continúan o no con los bloqueos tras el encuentro.

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