Suspenden la distribución del desayuno escolar en Cochabamba por los bloqueos

La Alcaldía de Cochabamba suspendió desde este martes la distribución del desayuno escolar debido a los problemas de abastecimiento ocasionados por los bloqueos registrados en distintas rutas del departamento y del país.

El secretario de Desarrollo Humano, Diego Murillo, informó que las empresas encargadas del servicio ya no cuentan con insumos suficientes para continuar con la dotación de alimentos a más de 160 mil estudiantes de 384 unidades educativas.

Explicó que desde la semana pasada se aplicó un plan de contingencia para mantener la entrega del desayuno escolar; sin embargo, la falta de materia prima obligó a suspender temporalmente el servicio.

“Ya no está llegando la materia prima y eso imposibilita seguir con la distribución del desayuno escolar”, señaló Murillo.

Pese a la suspensión, la Alcaldía aseguró que las raciones que no sean entregadas durante los días de conflicto serán repuestas una vez que se normalice el abastecimiento y se levanten los bloqueos.

Murillo destacó que Cochabamba fue el único municipio que entregó el desayuno escolar desde el primer día de clases y recordó que este programa nació en la ciudad durante la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa.

La suspensión ocurre en medio de una creciente conflictividad social. Cochabamba registra actualmente 11 puntos de bloqueo, situación que afecta el transporte, la logística y el abastecimiento de distintos productos e insumos.

Ante este escenario, la Policía desplegó efectivos a las zonas de conflicto para resguardar la seguridad y prevenir enfrentamientos entre sectores movilizados, transportistas y ciudadanos afectados.

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