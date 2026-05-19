Alcaldía cruceña alista apertura del albergue municipal por el descenso de temperaturas

Ante las bajas temperaturas que comenzaron a sentirse en la capital cruceña, la Alcaldía municipal se prepara para habilitar el albergue temporal destinado a personas en situación de calle, cuya apertura está prevista para finales de mayo.

La directora de Género y Gestión Social, Lola Terrazas, informó que el espacio ya cuenta con ambientes adecuados.

Sin embargo, señaló que existe preocupación por la adquisición de insumos esenciales como es el tema de alimentación, colchonetas y frazadas, debido a retrasos en los procesos administrativos de la gestión anterior.

“La gestión que salió no empezó siquiera el proceso de licitación. Ya comenzamos este trámite, estamos a contracorriente y esperamos que las empresas se apersonen para firmar contrato con el Gobierno Municipal”, manifestó.

La Alcaldía cuenta con presupuesto para albergar inicialmente a 100 personas; no obstante, las autoridades advirtieron un incremento en la cantidad de ciudadanos que viven en las calles, por lo que lanzaron una campaña solidaria para recolectar donaciones.

“Estamos haciendo una campaña para que las personas que tengan en sus casas frazadas o colchonetas en desuso puedan llevarlas a la exterminal o a oficinas de la Defensoría”, añadió Terrazas.

Por su parte, el secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Pablo Viruez, aseguró que el personal ya se encuentra preparado para recibir a las personas y garantizar condiciones de seguridad dentro del albergue.

“Estamos listos para recibir a las personas en situación de calle, realizando una primera etapa de verificación del estado de salud y posteriormente un seguimiento. Además, junto con la Guardia Municipal se verificará que quienes ingresen no porten objetos punzocortantes que puedan poner en riesgo a otros”, indicó.

Mira la programación en Red Uno Play