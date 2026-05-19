Sin cuarto intermedio: San Julián cumple su sexto día de bloqueo

El municipio de San Julián cumple este martes su sexto día de bloqueo indefinido en la carretera que conecta a Santa Cruz con la región de la Chiquitania y el departamento de Beni, una de las principales rutas de conexión en el oriente del país.

La movilización se inició tras un cabildo desarrollado por distintos sectores sociales, donde se determinó declararse en estado de emergencia e instalar la medida de presión en la vía interdepartamental. Desde entonces, los manifestantes mantienen cerrada la carretera y ratifican que no habrá cuarto intermedio.

En el punto de bloqueo permanecen instalados promontorios de tierra y banderas bolivianas, mientras grupos de movilizados continúan apostados en la zona exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Entre los principales motivos del conflicto, los sectores movilizados expresan su rechazo a un posible incremento en el precio de los combustibles y denuncian una presunta mala calidad de la gasolina distribuida en la región.

Asimismo, los manifestantes cuestionan proyectos normativos que, según señalan, buscan sancionar las protestas sociales y los bloqueos de carreteras. A estas demandas se suma la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Pese a la medida, ambulancias y unidades de emergencia continúan teniendo paso autorizado. En tanto, motociclistas y algunas personas realizan trasbordos para continuar su recorrido hacia el municipio.

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