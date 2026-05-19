Pasajeros continúan sin poder viajar desde la Terminal Bimodal por los bloqueos

La incertidumbre y preocupación marcan el panorama en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, donde decenas de pasajeros permanecen a la espera de que se habiliten las carreteras bloqueadas para continuar sus viajes hacia distintos destinos del país.

Familias enteras llegaron con maletas y bolsos con la esperanza de conseguir pasajes principalmente hacia La Paz y Beni; sin embargo, las restricciones en las rutas mantienen suspendidas varias salidas.

Mientras tanto, las vías habilitadas son las que conectan con Argentina a través de Yacuiba y Villamontes, además de los viajes hacia Chuquisaca.

“Sí, vamos a permanecer un rato a ver qué nos dicen”, dijo un pasajero que llegó junto a su familia desde Argentina y pretendía trasladarse hasta Trinidad.

La situación también afecta a viajeros internacionales. Un ciudadano que llegó desde Brasil con destino final a Perú expresó su molestia por las dificultades que enfrenta para continuar su trayecto hacia La Paz.

“Es mucho perjuicio para nosotros, los ciudadanos, los necesitados. El problema político no tiene nada que ver con la población”, manifestó.

A este panorama se suma el anuncio de un nuevo punto de bloqueo previsto para esta jornada en el municipio de Yapacaní, sobre la carretera nueva entre Santa Cruz y Cochabamba, situación que podría complicar aún más la transitabilidad y el transporte terrestre en el país.

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