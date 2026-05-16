Bloqueos paralizan salidas hacia La Paz y Beni en la Bimodal de Santa Cruz

La incertidumbre continúa en la terminal bimodal de Santa Cruz debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras del país, situación que ha provocado la suspensión de viajes hacia varios destinos y largas esperas de pasajeros que buscan llegar a sus ciudades de origen.

Las empresas de transporte confirmaron que no existen salidas hacia el departamento de La Paz ni hacia Trinidad, Beni, debido a los puntos de bloqueo que permanecen activos en las rutas nacionales. Ante esta situación, muchos pasajeros tuvieron que reprogramar sus viajes, mientras otros permanecen en la terminal esperando una posible habilitación de carreteras.

Sin embargo, las salidas hacia Cochabamba se realizan de manera condicionada, tanto por la carretera antigua como por la nueva, aunque en algunos casos los viajeros deben realizar trasbordos para continuar el trayecto.

La ruta hacia Camiri también presenta circulación restringida, mientras que la vía internacional hacia Argentina se encuentra expedita y opera con normalidad desde la terminal bimodal.

El panorama en la terminal refleja preocupación e incertidumbre. Algunos pasajeros denunciaron que llevan varios días esperando poder viajar debido a los bloqueos que ya suman más de dos semanas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte mostrado en tiempo real de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen 23 puntos de bloqueo en el territorio nacional. Los departamentos más afectados son La Paz, Beni y Oruro, además de un punto registrado en Santa Cruz.

Los bloqueos afectan directamente al transporte de pasajeros, al abastecimiento y al movimiento económico del país, debido a que varias rutas de conexión e importación permanecen interrumpidas.

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