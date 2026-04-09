¡Atención! Pasajes a Cochabamba se venden de manera condicional

Las salidas de buses desde la terminal bimodal de Santa Cruz hacia el departamento de Cochabamba se realizan de manera condicional debido a un bloqueo instalado en el municipio de Yapacaní, en la ruta nueva al occidente del país.

Según reportes de Tránsito, la medida de presión es impulsada por comunarios del Distrito 2, quienes exigen la construcción y refacción de tramos carreteros en la zona norte de Santa Cruz. La protesta se desarrolla de forma intermitente, lo que genera incertidumbre en la circulación vehicular y posibles interrupciones en el tránsito.

Desde las empresas de transporte, informaron que la venta de pasajes continúa, pero bajo advertencia de posibles retrasos o paradas obligadas en puntos intermedios, debido a los bloqueos esporádicos en la carretera.

A esta situación se suma otro factor que complica el panorama vial. La Administradora Boliviana de Carreteras reportó el corte del paso en la ruta hacia los valles cruceños, específicamente en el tramo Petacas, kilómetro 67, en la zona de Bermejo, debido a condiciones climáticas adversas. Esto impide el tránsito de vehículos de alto tonelaje por la pendiente pronunciada del sector.

Ante este escenario, se recomienda a los viajeros tomar previsiones, mantenerse informados sobre el estado de las rutas y considerar posibles demoras si tienen programado trasladarse hacia Cochabamba u otros destinos del interior del país.

Mira la programación en Red Uno Play