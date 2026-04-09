“Es una ley muy anhelada por el sector”: Fegasacruz respalda la nueva Ley contra el Abigeato

El sector ganadero boliviano marca un hito en su lucha por la seguridad jurídica con la reciente validación de la normativa contra el robo de ganado. Alex Justiniano, presidente de Fegasacruz, afirmó que esta legislación era una demanda histórica del gremio para frenar a quienes atentan contra la productividad nacional.

“La ley contra el Abigeato es una ley muy anhelada por todo el sector; no es una ley perfecta, es perfectible, pero tenemos la posibilidad de que se han incrementado las sanciones”, señaló el ejecutivo.

Justiniano espera que este endurecimiento de penas obligue a los malvivientes a pensarlo dos veces antes de perjudicar el suministro de alimentos para el pueblo y el mercado externo.

A pesar del optimismo, el líder pecuario subrayó que las sanciones más drásticas se aplican a partir del robo de dos cabezas, dejando un vacío en la protección mínima. “Un productor que tenga diez cabezas, una es el 10% de su hato; esa todavía no tiene una sanción como la que quisiéramos”, advirtió sobre la vulnerabilidad del pequeño criador.

Finalmente, la ley ofrece un motor de crecimiento mediante la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad para fomentar la inversión técnica. Según Justiniano, el fin primordial es que los productores puedan utilizar su predio como garantía bancaria para acceder a tecnología y competir con éxito en el exigente mercado global.

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