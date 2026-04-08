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Economía

“Se vienen normativas importantes”: El contundente mensaje de Paz para reformar el sector de hidrocarburos

El mandatario boliviano advierte que la modernización del sector energético enfrenta la resistencia de grupos que buscan mantener el estancamiento del pasado.

Ximena Rodriguez

08/04/2026 19:45

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Durante su visita hoy a Santa Cruz, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, brindó declaraciones respecto al tema hidrocarburífero. "Esto no debería politizarse por la sensibilidad que tiene", afirmó el mandatario al referirse a la importancia estratégica de los hidrocarburos para la estabilidad económica del país.

Ante la inminente discusión de leyes fundamentales en el Legislativo, el jefe de Estado se refirió al parlamento y sobre la importancia de las medidas que calificó como transformadoras y pasarán por este estamento. "Son normativas que van a cambiar el destino de la Patria, hay gente y sectores que no quieren, que están acostumbrados al pasado", sentenció Paz para señalar la resistencia al cambio de ciertos actores políticos.

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