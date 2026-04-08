“Se vienen normativas importantes”: El contundente mensaje de Paz para reformar el sector de hidrocarburos

Durante su visita hoy a Santa Cruz, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, brindó declaraciones respecto al tema hidrocarburífero. "Esto no debería politizarse por la sensibilidad que tiene", afirmó el mandatario al referirse a la importancia estratégica de los hidrocarburos para la estabilidad económica del país.

Ante la inminente discusión de leyes fundamentales en el Legislativo, el jefe de Estado se refirió al parlamento y sobre la importancia de las medidas que calificó como transformadoras y pasarán por este estamento. "Son normativas que van a cambiar el destino de la Patria, hay gente y sectores que no quieren, que están acostumbrados al pasado", sentenció Paz para señalar la resistencia al cambio de ciertos actores políticos.

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