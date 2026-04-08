Cámaras captan robo a una tienda en avenida 6 de Agosto de Cochabamba; comerciantes piden patrullajes

Un hecho de inseguridad fue registrado en la intersección de la avenida 6 de Agosto y Mama Ocllo, en la ciudad de Cochabamba, donde cámaras de vigilancia captaron el momento en que un sujeto forzó el ingreso a una tienda y sustrajo varios productos.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, aproximadamente a las 02:00. En las imágenes se observa a un hombre que llega hasta el negocio e intenta abrir la cortina metálica utilizando la fuerza hasta lograr ingresar al interior del local.

La propietaria del establecimiento denunció que el delincuente actuó con violencia para vulnerar las medidas de seguridad.

“Había estado forzada la cortina, eso han hecho a las dos de la mañana porque en las cámaras se ve. Es un sujeto de cabello largo, que anda sin polera y actúa como loco, pero no está mal porque va y viene cada vez para robar”, relató.

Asimismo, explicó que el individuo utilizó algún objeto para abrir la cortina, pese a que esta contaba con seguro interno. “Tiene seguro por dentro, pero él ha logrado ingresar”, afirmó.

Tras cometer el robo, el sujeto se dio a la fuga con rumbo desconocido. La afectada pidió mayor presencia policial en la zona para evitar nuevos hechos delictivos. “Se pide que hagan patrullaje”, acotó

El caso será puesto en conocimiento de la Policía para iniciar las investigaciones correspondientes.



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