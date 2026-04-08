Agropecruz vive su tercer día de ordeña y ya se perfilan las favoritas

Desde las primeras horas de este miércoles se vive un intenso movimiento en la Agropecruz 2026, que hoy abre oficialmente sus puertas al público desde las 17:00. En el sector ganadero, el concurso lechero ya entra en su fase decisiva, mostrando el alto nivel de preparación de los animales en competencia.

En el tercer día de ordeña, correspondiente a la séptima jornada del certamen, una vaca de la categoría senior ha destacado con una producción que oscila entre los 23 y 28 kilos de leche, posicionándose como una de las favoritas. Sin embargo, los organizadores advierten que aún no hay resultados definidos.

“Todo puede pasar, cada ordeña define el resultado final”, explicó la técnica de Asocebú, Marta Rea, al destacar que la competencia se mantiene abierta hasta la última jornada.

El concurso, que inició el lunes 6, concluirá mañana con la décima ordeña, donde se elegirán a las campeonas por categoría y a la gran campeona de producción de Agropecruz 2026. Participan razas como la Girolando y Gyr, distribuidas en seis categorías según la edad de los animales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta versión es la incorporación de nuevas cabañas y ejemplares, preparados con dietas especiales y tecnología avanzada para maximizar su rendimiento. Esto refleja, según los organizadores, el crecimiento sostenido del sector.

“El nivel ha subido bastante. Son animales que llegan listos para competir y demostrar su alto valor productivo”, afirmó Rea.

El evento no solo destaca por la competencia, sino también por el desarrollo del sector ganadero boliviano, que actualmente se posiciona a la par de países como Brasil y Argentina en términos de productividad e innovación.

Con estos indicadores, la Expocruz 2026 arranca con grandes expectativas, consolidándose como el principal escenario de exhibición agropecuaria del país.

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