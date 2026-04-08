Investigan presunto maltrato a niños en hogar de acogida en La Paz

Un centro de acogida de menores en la zona de Obrajes, en la ciudad de La Paz, es investigado por presuntos hechos de maltrato infantil, luego de que cámaras de seguridad revelaran agresiones contra niños al interior del recinto.

Las imágenes muestran a una funcionaria que retira violentamente a un menor de su asiento, obligándolo a sentarse en el piso, mientras le grita, generando el llanto del niño.

Agresiones registradas en video

Según el material difundido, la misma cuidadora habría permitido que otro menor agreda al niño, incluso jalándole el cabello sin intervención.

Además, se observa que el menor es colocado contra la pared y recibe golpes en la cabeza, mientras otros niños presencian la escena.

En otro momento, la funcionaria utiliza un objeto, presuntamente una tijera, para cortarle el cabello, lo que generó mayor indignación.

Asambleístas confirman irregularidades

Tras recibir la denuncia, asambleístas realizaron una inspección en el lugar y confirmaron indicios de maltrato.

“Se ha evidenciado que una funcionaria propicia agresiones a un niño de seis años e incluso permite que otros menores lo maltraten”, señalaron.

También se reportó la presencia de otros niños con heridas visibles, lo que incrementa la preocupación sobre el trato en el centro.

Falta de información y posible encubrimiento

Durante la inspección, llamó la atención que el personal no pudo proporcionar datos básicos sobre la funcionaria denunciada, lo que generó sospechas de un posible encubrimiento.

Inician investigaciones

Desde el Servicio Departamental de Gestión Social informaron que el caso ya se encuentra en investigación y que se verificará el estado de los menores y sus historiales médicos.

Asimismo, se advirtió que no se permitirá encubrir responsabilidades y que se aplicarán sanciones a quienes estén involucrados.

Interviene la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo también activó acciones para recabar información y analizar los hechos, señalando que cualquier forma de violencia contra menores es inaceptable, especialmente cuando están bajo custodia del Estado.

Preocupación por condiciones del centro

Además del presunto maltrato, se evidenciaron deficiencias en la infraestructura del lugar, lo que pone en riesgo la seguridad de los niños.

El caso continúa en investigación, mientras autoridades buscan determinar responsabilidades y garantizar la protección de los menores.

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