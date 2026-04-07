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Terminal de La Paz reanuda viajes tras levantamiento de bloqueos en Oruro

Terminal de buses retoma operaciones hacia todo el país; pasajeros retornan a sus destinos en medio de alta demanda.

Juan Marcelo Gonzáles

07/04/2026 19:38

Foto: Terminal de buses La Paz
La Paz

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Tras dos días de bloqueos en el departamento de Oruro, se restablecieron las salidas interdepartamentales desde la Terminal de Buses de La Paz, permitiendo que cientos de pasajeros retomen sus viajes hacia distintos puntos del país.

El suboficial de Tránsito, Fidel Monasterios, confirmó que los puntos críticos fueron desbloqueados, lo que permitió autorizar nuevamente la circulación.

“Ya está desbloqueado, por lo tanto estamos autorizando las salidas hacia todos los destinos”, informó.

Viajes reactivados

Las salidas se habilitaron hacia ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí y Tupiza.

Desde horas de la noche, las empresas de transporte retomaron la venta de pasajes, registrando largas filas de pasajeros que aguardaban viajar tras la suspensión.

Pasajeros afectados

Muchos usuarios expresaron su alivio, aunque también señalaron los perjuicios sufridos durante los días de bloqueo.

“Hemos esperado dos días para viajar (…) ahora felizmente ya podemos salir”, indicó uno de los pasajeros.

Otros denunciaron el incremento en los precios de los pasajes debido a la alta demanda, situación que deberá ser controlada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Retorno a la normalidad

Con el desbloqueo de rutas, el flujo de buses comienza a normalizarse, aunque aún se mantiene alta la afluencia de viajeros que buscan llegar a sus destinos.

Oruro

El conflicto se originó por reclamos del sector transporte respecto a la calidad del combustible.

Como parte del acuerdo, los transportistas determinaron otorgar un plazo de 15 días al Gobierno para garantizar la calidad del combustible, advirtiendo que, de no cumplirse, podrían retomar las medidas de presión.

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