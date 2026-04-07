Cisternas esperan hasta siete días para descargar combustible en refinería de Cochabamba

Decenas de camiones cisterna permanecen varados desde hace varios días, e incluso hasta una semana, sin poder descargar Gas Licuado de Petróleo (GLP), gasolina y diésel en la refinería Valle Hermoso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en la ciudad de Cochabamba.

En el parqueo externo del centro logístico, ubicado en la avenida Petrolera, se observan largas filas, incluso dobles, de cisternas cargadas que aguardan turno para descargar. Algunos conductores indicaron que llevan dos, cinco y hasta siete días en el lugar, sin recibir información clara sobre los motivos de la demora.

Los vehículos están distribuidos por tipo de carga: en un sector se concentran los cisternas con GLP y en otro los que transportan gasolina y diésel. Todos cuentan con carteles que los identifican como cargados, mientras esperan avanzar en el proceso.

Cisternas no descargan combustible por varios días en Cochabamba. Foto: Fernando Aguilar - Periodista/Red Uno

Según algunos choferes, antes se descargaban hasta siete cisternas por día; sin embargo, actualmente apenas se atiende a un máximo de dos, lo que ha provocado la acumulación de unidades. Varios de los camiones llegaron desde Argentina y Paraguay.

La prolongada espera está generando perjuicios económicos y logísticos para los transportistas, quienes deben asumir costos adicionales de alimentación, estadía y retrasos en sus itinerarios. Algunos estiman que recién podrán descargar en los próximos días, mientras la fila continúa creciendo en puertas de la refinería.

Desde YPFB aún se emitió ningún pronunciamiento sobre este tema.

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