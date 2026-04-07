Rusia rechaza acusaciones sobre supuesta "red de desinformación" en Bolivia

La Embajada de Rusia en Bolivia rechazó este lunes las acusaciones que vinculan a su Gobierno con la supuesta instalación de una “red de desinformación” en ocho países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, y atribuyó esos señalamientos a “consorcios internacionales” con credibilidad en entredicho.

“Consideramos oportuno expresar nuestro categórico rechazo a las insinuaciones infundadas de supuestos ‘investigadores’ sobre la presencia en La Paz de algunos ‘especialistas’ vinculados al Estado ruso”, mencionó la delegación diplomática en un comunicado.

La semana pasada, un reporte de la Digital News Association (DNA) presentado en Estados Unidos señaló que Rusia supuestamente entrenó a más de 1.000 creadores de contenido, periodistas o ‘influencers’ para desinformar en ocho países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela.

El periodista de investigación Jeffrey Scott Shapiro, coordinador de la Alerta de Propaganda Rusa de DNA, dijo que los comunicadores fueron capacitados por el medio estatal ruso RT en Español para distribuir información en Latinoamérica.

También indicó que la investigación comenzó con una plataforma de inteligencia artificial (IA) que permitió monitorear historias que se estaban publicando en español con “componentes del aparato mediático patrocinado por Rusia”.

Asimismo, medios bolivianos informaron que siete especialistas rusos trabajaron en La Paz entre julio y diciembre de 2024 para apoyar al entonces presidente boliviano Luis Arce (2020-2025) y mitigar la versión de un “autogolpe” tras la asonada militar del 26 de junio de ese año, encabezada por el destituido comandante Juan José Zúñiga, calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno.

Al respecto, la Embajada de Rusia pidió sustentar el debate público “en una información contrastada, diálogo abierto y fuentes fidedignas” y no en una “manía de espionaje antirrusa” que está “promovida desde el norte por ‘consorcios internacionales’ con credibilidad más que cuestionada”.

“Rusia ejerce su política exterior sobre la base de principios universalmente reconocidos, entre ellos el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos”, enfatizó la legación en el comunicado.

Además, señaló que la misión diplomática rusa “seguirá coadyuvando al desarrollo de las relaciones bilaterales” con Bolivia “a pesar de noticias falsas y una propaganda rusófoba, cuyo objetivo consiste en socavar la amistad y confianza recíproca” entre ambas naciones.

La investigación presentada en Estados Unidos identificó cinco tácticas que presuntamente usa Rusia en América: la manipulación emocional de la información, la selección sesgada de hechos, la inyección de conspiraciones en el imaginario colectivo, las falsas equivalencias y la amplificación de los extremos.

El reporte señaló que el objetivo de estas acciones habría consistido en polarizar y generar desconfianza en las instituciones y las sociedades.

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