Desde este martes, los bancos deben permitir nuevamente el uso de tarjetas de crédito y débito para pagos online y en el exterior, tras una disposición anunciada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

La medida busca restablecer la normalidad en las operaciones internacionales, luego de las restricciones aplicadas desde 2024 por la escasez de dólares.

Más de 8 millones de tarjetas habilitadas

De acuerdo con datos oficiales, en el país existen más de 8 millones de tarjetas de débito y crédito, que vuelven a operar para compras digitales y pagos fuera del territorio.

El anuncio señala que se restablece el acceso a servicios digitales, plataformas online y consumos internacionales.

Límites y condiciones para usar las tarjetas

Las nuevas reglas establecen:

Tarjetas de crédito: uso habilitado según la capacidad de pago del cliente

Tarjetas de débito: mínimo de 500 dólares mensuales, ampliable según cada banco

También se confirma que se podrán realizar pagos dentro y fuera del país, incluyendo compras online.

“Estamos devolviendo a la población la posibilidad de utilizar sus tarjetas con normalidad”, afirmó Espinoza.

Tipo de cambio para consumos

Las transacciones se realizarán con el tipo de cambio referencial del Banco Central. Al 6 de abril:

8,96 bolivianos por dólar (compra)

9,15 bolivianos por dólar (venta)

Este valor se ubica por encima del tipo de cambio oficial fijo vigente desde 2011.

Por qué se había restringido

Las limitaciones comenzaron en 2024 y generaron problemas para pagar plataformas digitales, reservas de viaje y servicios en el exterior.

Con esta decisión, se busca normalizar estos pagos bajo un sistema controlado y con reglas claras.

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