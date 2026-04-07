¿Bajó el dólar paralelo? Así cotiza este martes tras el anuncio de medidas económicas

Tras nuevas medidas, el precio del dólar fuera del sistema financiero refleja ajustes en sus valores diarios.
07/04/2026 6:37
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El dólar en el mercado paralelo registró este martes 7 de abril una ligera variación a la baja, según datos de plataformas que monitorean la divisa fuera del sistema financiero formal.
De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la cotización se ubica en Bs 9,28 para la compra y Bs 9,24 para la venta.
El lunes, ese mismo sitio reportaba valores de Bs 9,27 para la compra y Bs 9,30 para la venta.
Esto refleja un descenso en la cotización de venta y una leve variación en la compra.
Por su parte, la web bolivianblue.net, que actualiza datos cada 15 minutos, reporta los mismos valores para este martes: Bs 9,28 (compra) y Bs 9,24 (venta).
En su último registro del lunes, esa plataforma también marcaba Bs 9,27 y Bs 9,30, lo que confirma la tendencia a la baja en ambas puntas.
El mercado paralelo de divisas no está regulado por el sistema financiero boliviano. Sin embargo, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares.
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