¿Bajó el dólar paralelo? Así cotiza este martes tras el anuncio de medidas económicas

El dólar en el mercado paralelo registró este martes 7 de abril una ligera variación a la baja, según datos de plataformas que monitorean la divisa fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la cotización se ubica en Bs 9,28 para la compra y Bs 9,24 para la venta.

El lunes, ese mismo sitio reportaba valores de Bs 9,27 para la compra y Bs 9,30 para la venta.

Esto refleja un descenso en la cotización de venta y una leve variación en la compra.

Por su parte, la web bolivianblue.net, que actualiza datos cada 15 minutos, reporta los mismos valores para este martes: Bs 9,28 (compra) y Bs 9,24 (venta).

En su último registro del lunes, esa plataforma también marcaba Bs 9,27 y Bs 9,30, lo que confirma la tendencia a la baja en ambas puntas.

El mercado paralelo de divisas no está regulado por el sistema financiero boliviano. Sin embargo, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares.

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