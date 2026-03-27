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Economía

¿Conviene cambiar dólares hoy? Así amanece el tipo de cambio paralelo este viernes 27 de marzo

Plataformas digitales reportan variaciones mínimas en la divisa fuera del sistema formal, con ajustes en la compra y estabilidad en la venta.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/03/2026 6:43

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Bolivia

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El dólar paralelo en Bolivia registró este viernes 27 de marzo una leve variación, de acuerdo con datos publicados por plataformas digitales que monitorean el mercado informal de divisas.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la cotización se ubica en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta, lo que refleja un ligero ajuste frente a la jornada anterior.

El jueves, ese mismo sitio reportaba Bs 9,31 para la compra y Bs 9,29 para la venta. La actualización muestra una leve baja en la venta, mientras la compra se mantiene estable.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, también registra cifras similares: Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En su último registro del jueves, este sitio indicaba Bs 9,32 para la compra y Bs 9,28 para la venta, lo que evidencia una ligera disminución en la compra y estabilidad en la venta.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, estas cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores económicos, especialmente en operaciones vinculadas al dólar.

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