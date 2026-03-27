Leonardo Loza asegura la Gobernación de Cochabamba y evita la segunda vuelta

Con el 92,44% de las actas contabilizadas, Loza obtuvo 391.612 votos, equivalentes al 40,05% del total de sufragios válidos, mientras que su más cercano competidor, Sergio ‘Vikingo’ Rodríguez de APB-Sumate, alcanzó 231.102 votos (23,66%).
27/03/2026 6:31
Escuchar esta nota
Leonardo Loza, candidato de la Alianza Unidos Por los pueblos (A-UPP) y exsenador cercano a Evo Morales, fue elegido gobernador de Cochabamba tras superar el 40% de la votación en las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, según el cómputo oficial del Tribunal Electoral Departamental (TED).
Este resultado garantiza que no habrá segunda vuelta, dado que la ley electoral establece que un candidato puede ganar en primera vuelta si supera el 50% más uno de los votos, o al menos 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar, condición que Loza cumplió.
El TED continúa con el conteo oficial de las actas restantes, aunque los resultados ya consolidan a Loza como el gobernador electo para el periodo 2026-2031, marcando un triunfo histórico en la política departamental.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00