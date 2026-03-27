Leonardo Loza asegura la Gobernación de Cochabamba y evita la segunda vuelta

Leonardo Loza, candidato de la Alianza Unidos Por los pueblos (A-UPP) y exsenador cercano a Evo Morales, fue elegido gobernador de Cochabamba tras superar el 40% de la votación en las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026, según el cómputo oficial del Tribunal Electoral Departamental (TED).

Con el 92,44% de las actas contabilizadas, Loza obtuvo 391.612 votos, equivalentes al 40,05% del total de sufragios válidos, mientras que su más cercano competidor, Sergio ‘Vikingo’ Rodríguez de APB-Sumate, alcanzó 231.102 votos (23,66%).

Este resultado garantiza que no habrá segunda vuelta, dado que la ley electoral establece que un candidato puede ganar en primera vuelta si supera el 50% más uno de los votos, o al menos 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo lugar, condición que Loza cumplió.

El TED continúa con el conteo oficial de las actas restantes, aunque los resultados ya consolidan a Loza como el gobernador electo para el periodo 2026-2031, marcando un triunfo histórico en la política departamental.

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