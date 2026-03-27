TEMAS DE HOY:
Vehículos robados Motocicleta robada Feminicidio

23ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Prepárese para la lluvia: así estará el clima en Bolivia este viernes 27 de marzo

El pronóstico anticipa descargas eléctricas y una alta probabilidad de lluvias en las distintas regiones del país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/03/2026 6:24

Clima en Bolivia: tormentas eléctricas y lluvias este viernes. Foto: imagen referencial/freepik.

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 27 de marzo se prevén tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias en distintas regiones de Bolivia.

El fenómeno afectará a zonas del Occidente, Valles y Oriente, con variaciones en temperaturas mínimas y máximas.

Occidente con tormentas y descenso de temperaturas

En el Occidente del país, se esperan tormentas eléctricas con lluvias durante la jornada.

  • La Paz: temperaturas entre 8°C y 20°C

  • El Alto: mínima de 4°C y máxima de 16°C

  • Oruro: entre 6°C y 18°C

  • Potosí: entre 7°C y 20°C, con probabilidad de lluvias

 

Valles con alta probabilidad de precipitaciones

La región de los Valles registrará tormentas eléctricas persistentes y lluvias durante el día.

  • Cochabamba: entre 10°C y 21°C

  • Sucre: temperaturas de 13°C a 22°C

  • Tarija: mínima de 14°C y máxima de 27°C

 

Oriente con lluvias y ambiente cálido

En el Oriente boliviano, el pronóstico señala tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con temperaturas más elevadas.

  • Santa Cruz: entre 21°C y 29°C

  • Trinidad: mínima de 22°C y máxima de 29°C

  • Cobija: entre 22°C y 30°C

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD