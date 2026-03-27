Prepárese para la lluvia: así estará el clima en Bolivia este viernes 27 de marzo

El pronóstico anticipa descargas eléctricas y una alta probabilidad de lluvias en las distintas regiones del país.
27/03/2026 6:24
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 27 de marzo se prevén tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias en distintas regiones de Bolivia.
El fenómeno afectará a zonas del Occidente, Valles y Oriente, con variaciones en temperaturas mínimas y máximas.
Occidente con tormentas y descenso de temperaturas
En el Occidente del país, se esperan tormentas eléctricas con lluvias durante la jornada.
La Paz: temperaturas entre 8°C y 20°C
El Alto: mínima de 4°C y máxima de 16°C
Oruro: entre 6°C y 18°C
Potosí: entre 7°C y 20°C, con probabilidad de lluvias
Valles con alta probabilidad de precipitaciones
La región de los Valles registrará tormentas eléctricas persistentes y lluvias durante el día.
Cochabamba: entre 10°C y 21°C
Sucre: temperaturas de 13°C a 22°C
Tarija: mínima de 14°C y máxima de 27°C
Oriente con lluvias y ambiente cálido
En el Oriente boliviano, el pronóstico señala tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con temperaturas más elevadas.
Santa Cruz: entre 21°C y 29°C
Trinidad: mínima de 22°C y máxima de 29°C
Cobija: entre 22°C y 30°C
