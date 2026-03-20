TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Hijo de Luis Arce Comando Departamental de la Policía

24ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en todo el país este viernes

El pronóstico anticipa lluvias y descargas eléctricas en distintas regiones, con variaciones de temperatura durante la jornada.

Ana Fabiola Barriga Soliz

20/03/2026 7:00

Foto referencial
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 20 de marzo tormentas eléctricas en todo el país, con probabilidad de lluvias en el territorio boliviano.

Occidente

En el Occidente del país habrá tormentas eléctricas y cielos nubosos, con probabilidad de lluvias esta jornada.

  •      La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 9°C y 19°C, con alta probabilidad de lluvias.

  •      El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 13°C.

  •      Oruro tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 3°C y 18°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •      Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C, con probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará cielos nubosos y tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

  •      Cochabamba tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 10°C y 23°C, con probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 11°C y 24°C, con alta probabilidad de lluvias.

  •      Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 16°C a 28°C con probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y cielos nubosos.

  •      Santa Cruz tendrá cielos nubosos durante toda la jornada, con temperaturas entre 22°C y 27°C sin probabilidad de lluvias.

  •      Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y con probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 29°C.

  •      Cobija tendrá tormentas eléctricas con temperaturas entre 22°C y 31°C, con probabilidad de lluvias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD