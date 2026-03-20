Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en todo el país este viernes

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 20 de marzo tormentas eléctricas en todo el país, con probabilidad de lluvias en el territorio boliviano.

Occidente

En el Occidente del país habrá tormentas eléctricas y cielos nubosos, con probabilidad de lluvias esta jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 9°C y 19°C, con alta probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 13°C.

Oruro tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 3°C y 18°C, con baja probabilidad de lluvias.

Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 20°C, con probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará cielos nubosos y tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá cielo nuboso y temperaturas entre 10°C y 23°C, con probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 11°C y 24°C, con alta probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 16°C a 28°C con probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas y cielos nubosos.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos durante toda la jornada, con temperaturas entre 22°C y 27°C sin probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y con probabilidad de lluvias, con una mínima de 23°C y una máxima de 29°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas con temperaturas entre 22°C y 31°C, con probabilidad de lluvias.

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