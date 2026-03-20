Ya rige el Auto de Buen Gobierno: estas son las prohibiciones

Desde las 00:00 horas de este viernes, entró en vigencia el Auto de Buen Gobierno en el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, con una serie de restricciones que buscan garantizar una jornada electoral ordenada y segura.

El secretario de Gestión Institucional, José Luis Gómez, confirmó que la medida responde al Decreto 521 emitido por la Gobernación y establece varias prohibiciones progresivas antes y durante el día de votación.

¿Qué está prohibido y desde cuándo?

🔹 Desde las 00:00 del jueves (Silencio Electoral)

Queda prohibida cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas (silencio electoral).

🔹 Desde las 00:00 del viernes 20 de marzo

Prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas.

La restricción rige tanto en locales públicos como en domicilios particulares.

🔹 Durante el domingo 22 (día de votación)

Prohibidos los actos públicos, reuniones o espectáculos.

Prohibido portar armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes.

Prohibido trasladar electores entre recintos de votación.

Prohibida la circulación de vehículos sin autorización del Tribunal Supremo Electoral.

Restringidos los viajes interdepartamentales e interprovinciales.

¿Quiénes sí pueden circular el día de la elección?

Están autorizados:

Personal policial y militar.

Ambulancias.

Vehículos con permiso del Tribunal Supremo Electoral.

¿Hasta cuándo rige la medida?

El Auto de Buen Gobierno estará vigente hasta las 24:00 del domingo 22 de marzo, una vez concluida la jornada electoral.

Sanciones y control

Las sanciones por incumplimiento están establecidas en el reglamento del Tribunal Supremo Electoral.

La autoridad exhortó a la población a respetar las normas y, en caso de detectar infracciones, comunicarse con la Policía o instancias electorales.

“Es importante que la ciudadanía coadyuve para que estas elecciones se desarrollen con normalidad”, señaló Gómez.

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