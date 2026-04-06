WhatsApp se pone serio: llega la función que hará que por fin se te escuche bien

Decir “no te escucho” podría quedar en el pasado. WhatsApp prueba una función que reduce el ruido de fondo y promete llamadas mucho más claras, incluso en los entornos más caóticos.
06/04/2026 10:03
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Meta prepara una mejora clave para su aplicación de mensajería estrella. WhatsApp sumará una función de cancelación de ruido en llamadas de voz y video, una herramienta pensada para mejorar la calidad del audio en situaciones cotidianas… y muchas veces incómodas.
La novedad fue detectada en una versión beta de la app para Android (2.26.14.1), ya disponible en Google Play y en manos de evaluadores.
Llamadas más claras, incluso en el caos
La función apunta a un problema común: el ruido ambiental. Tráfico, viento, conversaciones alrededor o el bullicio de un restaurante suelen arruinar cualquier llamada.
Con esta mejora, WhatsApp detecta y filtra esos sonidos en tiempo real, priorizando la voz del usuario. El resultado: conversaciones más nítidas, fluidas y fáciles de entender.
Según el sitio especializado WABetaInfo, el sistema está diseñado para actuar automáticamente, sin configuraciones complejas.
Cómo funciona la cancelación de ruido
La herramienta llega activada por defecto tanto en llamadas de voz como en videollamadas, aunque los usuarios podrán desactivarla manualmente desde el menú.
Entre sus principales ventajas:
Reduce el ruido de fondo para mejorar la claridad
Funciona en tiempo real, sin ajustes complicados
Está disponible en llamadas de voz y video
Mejora aún más si todos los participantes la tienen activada
¿Cuándo estará disponible?
Por ahora, la función se encuentra en fase de pruebas. Como suele ocurrir con estas características, su lanzamiento global dependerá de los resultados obtenidos entre los evaluadores.
Desde Meta aún no hay una fecha oficial de despliegue. Pero si supera esta etapa, todo apunta a que llegará en una futura actualización para todos los usuarios.
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