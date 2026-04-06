¿Qué pasó un 6 de abril? Estos son los hechos que marcaron la historia

Cada día guarda historias que marcaron el rumbo del mundo, y este lunes 6 de abril no es la excepción. Entre celebraciones globales, hechos históricos y nacimientos de figuras clave, la fecha invita a mirar atrás y entender cómo el pasado sigue influyendo en el presente.

Un día para celebrar el poder del deporte

Hoy se conmemora el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, una jornada proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 2013.

La fecha busca destacar el deporte como una herramienta capaz de unir culturas, reducir conflictos y generar oportunidades. Más allá de la competencia, el deporte se convierte en un puente que conecta realidades distintas y promueve valores como la inclusión, la igualdad y la cooperación.

Además, el 6 de abril coincide con la creación del Comité Olímpico Internacional, institución clave en la promoción del espíritu olímpico a nivel mundial.

Hechos que marcaron un 6 de abril

1994: Comienza el Genocidio de Ruanda, una de las tragedias más devastadoras del siglo XX.

1943: Se publica por primera vez El principito, una obra inmortal sobre la vida y el amor.

1909: El explorador Robert E. Peary alcanza el Polo Norte.

1896: Se inauguran los primeros Juegos Olímpicos de Atenas 1896, marcando el renacer del olimpismo.

1453: Inicia el Asedio de Constantinopla, que cambiaría la historia de Europa y Asia.

Personajes que nacieron un día como hoy

1963: Rafael Correa, figura clave en la política latinoamericana.

1483: Rafael Sanzio, uno de los grandes genios del arte.

1732: José Celestino Mutis, pionero de la ciencia en América.

Un día para recordar y reflexionar

El 6 de abril mezcla luces y sombras: desde avances culturales y deportivos hasta episodios dolorosos de la humanidad. Es una fecha que recuerda el poder de construir, pero también la importancia de no olvidar.

Con información de El País.

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