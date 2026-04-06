Batieron el récord del Apolo, pero no aterrizan: por qué Artemis II no pisará la Luna

La misión Artemis II ya hizo historia al superar la distancia alcanzada por Apollo 13. Sin embargo, a pesar de este logro y de los avances tecnológicos de las últimas décadas, los astronautas no pisarán la Luna.

La razón no es falta de capacidad. Es estrategia.

Más lejos que nunca… pero sin aterrizar

A bordo de la nave Orión, la tripulación viajará más lejos que cualquier ser humano en la historia reciente, rodeará la Luna y regresará a la Tierra.

Pero no descenderá.

¿Por qué? Porque Artemis II es una misión de prueba.

El verdadero objetivo: reducir riesgos

Aunque el ser humano ya llegó a la Luna en 1969 con Apolo 11, el contexto actual es muy diferente.

Hoy, la NASA busca:

Misiones más largas

Mayor seguridad para la tripulación

Tecnología completamente nueva

Una presencia permanente en la Luna

Para eso, cada paso debe ser validado antes.

Falta una pieza clave: el módulo de aterrizaje

Uno de los principales motivos es que aún no está listo el sistema que permitirá descender a la superficie lunar.

Ese módulo está siendo desarrollado por:

SpaceX

Blue Origin

Hasta que no esté completamente probado, no habrá alunizaje.

No es como en la era Apolo

En tiempos del programa Apolo, EE.UU. invertía cerca del 5% de su presupuesto en la carrera espacial, en plena Guerra Fría.

Hoy, ese nivel de gasto no existe.

Por eso, el enfoque cambió: avanzar paso a paso, sin riesgos innecesarios.

El objetivo ya no es llegar… es quedarse

A diferencia de los años 60 y 70, cuando el objetivo era “ganar la carrera espacial”, ahora el plan es mucho más ambicioso:

Construir bases en la Luna

Instalar una estación en órbita lunar

Preparar misiones a Marte

¿Cuándo volverán a pisarla?

El alunizaje está previsto en misiones futuras:

Artemis III: primer intento de regreso

primer intento de regreso Artemis IV (2028): consolidación de presencia lunar

Aunque los plazos podrían retrasarse.

Un paso atrás… para saltar más lejos

Artemis II puede parecer menos espectacular porque no habrá caminata lunar.

Pero en realidad es todo lo contrario.

Es el paso que permitirá que, esta vez, el regreso a la Luna no sea solo histórico… sino permanente.

Mira la programación en Red Uno Play