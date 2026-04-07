Ronny Rojas lo dejó todo en el escenario, pero el jurado cuestionó su elección

La segunda presentación de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces llegó de la mano de Ronny Rojas, quien subió al escenario con energía y una historia personal detrás de su interpretación.

El participante eligió el tema “Voy a escribir una carta”, del artista Nelson Méndez, apostando por el ritmo de cumbia para conectar con el público.

Ritmo, emoción… y dudas del jurado

Aunque la presentación tuvo fuerza y sabor, el jurado coincidió en un punto clave: la elección de la canción no fue la más adecuada para una gala de eliminación.

Alenir Echeverría valoró su evolución vocal, pero fue directa:

“Ronny, tienes una voz espectacular y has mejorado mucho, pero no me gustó la canción. Me hubiera gustado una balada o una fusión para mostrar más tu talento”.

Reconocen crecimiento

En la misma línea, Tito Larenti destacó avances, aunque señaló aspectos técnicos:

“Se nota el crecimiento, te desplazas muy bien y el escenario es tu lugar seguro, pero la canción no era la ideal. Hay que trabajar la respiración”.

Mensaje de aliento

Por su parte, Marco Veizaga puso el foco en su proyección artística:

“Tienes talento y control del escenario. Pase lo que pase, debes seguir adelante y mantener claro tu horizonte”.

Ajustes pendientes

Finalmente, Diego Ríos señaló detalles a corregir:

“Sabemos el potencial que tienes, pero hay que trabajar la respiración, el oído y el rango vocal”.

Una presentación con historia

Al cerrar su actuación, Ronny reveló el motivo detrás de su elección: la canción fue un homenaje a su abuelita y a su tía, fallecidas tiempo atrás.

Duelo al límite

Con ambas presentaciones sobre el escenario, la decisión queda abierta.

La gala entra en su momento más tenso… y uno de los dos deberá despedirse.

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