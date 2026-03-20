¿Sube o baja? Así cotiza el dólar paralelo en Bolivia este viernes 20 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano mostró una ligera variación este viernes 20 de marzo, de acuerdo con datos de plataformas digitales que monitorean su cotización fuera del sistema financiero formal.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,27 para la venta, lo que refleja un leve incremento en la cotización de compra respecto al jueves.

El día previo, ese mismo sitio reportaba valores de Bs 9,28 para la compra y Bs 9,26 para la venta, lo que evidencia un ajuste al alza en la compra.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza datos de forma periódica, también registró variaciones. Este viernes situó el dólar en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

En su último registro del jueves, ese portal señalaba Bs 9,29 para la compra y Bs 9,26 para la venta, mostrando un incremento leve en ambas cotizaciones.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que operan en dólares.

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