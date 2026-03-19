¡Facebook pagará hasta $us 3.000 al mes! Así puedes entrar al programa Creator Fast Track

¿Te imaginas ganar dinero solo por crear contenido? Ahora podría ser más real que nunca. Meta anunció Creator Fast Track, un programa que promete pagar hasta 3.000 dólares mensuales a creadores digitales.

Y sí… ya está generando interés en todo el mundo.

¿Cuánto se puede ganar?

El programa ofrece pagos escalonados según el alcance del creador:

$us 1.000 al mes : si tienes al menos 100.000 seguidores

Hasta $us 3.000 al mes: si superas el millón de seguidores

Pero hay un detalle clave: los seguidores deben estar en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube.

Cómo inscribirse paso a paso

Si cumples con los requisitos, este es el proceso:

Ingresa al Panel de control profesional en la app de Facebook Ve a la pestaña Monetización Selecciona Monetización de contenido Completa el formulario de interés Espera la evaluación de la plataforma

Importante: actualmente, la monetización sigue siendo por invitación, pero este formulario permite postularse.

Requisitos clave

No todos pueden entrar. Estos son algunos puntos esenciales:

Tener al menos 20.000 seguidores en otra red social

Haber logrado 30.000 reproducciones en los últimos 60 días

Publicar contenido original y de calidad

Subir reels de forma constante

Tener una página de Facebook activa (mínimo 30 días)

Además, el programa está disponible solo para mayores de 18 años en Estados Unidos y Canadá.

¿Qué ofrece el programa?

Creator Fast Track no solo paga, también impulsa a los creadores:

Mayor alcance en sus videos

Acceso inmediato a herramientas de monetización

Pagos garantizados durante tres meses

Es decir, no solo ganas dinero… también creces en audiencia.

El negocio detrás

El interés no es casual. En 2025, Facebook pagó cerca de 3.000 millones de dólares a creadores, marcando un récord histórico.

La apuesta es clara: competir con TikTok y YouTube por el talento digital.

Más novedades: IA en Marketplace

Además, Meta también anunció mejoras en Facebook Marketplace, donde la inteligencia artificial ahora podrá:

Responder mensajes automáticamente

Gestionar consultas en tiempo real

Filtrar preguntas frecuentes

Mira la programación en Red Uno Play