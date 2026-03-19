¡Facebook pagará hasta $us 3.000 al mes! Así puedes entrar al programa Creator Fast Track

La plataforma lanzó un nuevo programa con pagos garantizados y mayor alcance. Pero no es para todos: estos son los requisitos y pasos para inscribirse.
19/03/2026 14:29
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¿Te imaginas ganar dinero solo por crear contenido? Ahora podría ser más real que nunca. Meta anunció Creator Fast Track, un programa que promete pagar hasta 3.000 dólares mensuales a creadores digitales.
Y sí… ya está generando interés en todo el mundo.
¿Cuánto se puede ganar?
El programa ofrece pagos escalonados según el alcance del creador:
$us 1.000 al mes: si tienes al menos 100.000 seguidores
Hasta $us 3.000 al mes: si superas el millón de seguidores
Pero hay un detalle clave: los seguidores deben estar en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube.
Cómo inscribirse paso a paso
Si cumples con los requisitos, este es el proceso:
Ingresa al Panel de control profesional en la app de Facebook
Ve a la pestaña Monetización
Selecciona Monetización de contenido
Completa el formulario de interés
Espera la evaluación de la plataforma
Importante: actualmente, la monetización sigue siendo por invitación, pero este formulario permite postularse.
Requisitos clave
No todos pueden entrar. Estos son algunos puntos esenciales:
Tener al menos 20.000 seguidores en otra red social
Haber logrado 30.000 reproducciones en los últimos 60 días
Publicar contenido original y de calidad
Subir reels de forma constante
Tener una página de Facebook activa (mínimo 30 días)
Además, el programa está disponible solo para mayores de 18 años en Estados Unidos y Canadá.
¿Qué ofrece el programa?
Creator Fast Track no solo paga, también impulsa a los creadores:
Mayor alcance en sus videos
Acceso inmediato a herramientas de monetización
Pagos garantizados durante tres meses
Es decir, no solo ganas dinero… también creces en audiencia.
El negocio detrás
El interés no es casual. En 2025, Facebook pagó cerca de 3.000 millones de dólares a creadores, marcando un récord histórico.
La apuesta es clara: competir con TikTok y YouTube por el talento digital.
Más novedades: IA en Marketplace
Además, Meta también anunció mejoras en Facebook Marketplace, donde la inteligencia artificial ahora podrá:
Responder mensajes automáticamente
Gestionar consultas en tiempo real
Filtrar preguntas frecuentes
Mira la programación en Red Uno Play
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