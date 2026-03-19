¿Desde cuándo se aplicará el “Descuento Patria” en la factura de luz?

El beneficio social denominado “Descuento Patria”, que establece un 25 % de rebaja en el consumo de energía eléctrica, entrará en vigencia a partir de abril de 2026 en todo el país, según el convenio suscrito entre el Gobierno y empresas del sector eléctrico.

El acuerdo fue firmado en Santa Cruz por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables, con el objetivo de garantizar la continuidad de este apoyo a los hogares de bajos ingresos.

El viceministro Marcelo Blanco explicó que el beneficio —que anteriormente se conocía como Tarifa Dignidad— está dirigido a usuarios con un consumo mensual de hasta 70 kilovatios hora (kWh) y se aplicará únicamente a un suministro por titular.

La autoridad señaló que la medida busca aliviar el gasto en servicios básicos, principalmente en familias de escasos recursos, tanto en áreas rurales como en zonas periurbanas. Además, se estima que alcanzará a cientos de miles de hogares en todo el territorio nacional.

El convenio también establece que el “Descuento Patria” tendrá una vigencia de cuatro años desde su implementación. Durante este periodo, las empresas eléctricas realizarán aportes mensuales para cubrir el costo del beneficio, en función de su participación en el sistema.

Al finalizar ese plazo, el Gobierno y las empresas evaluarán los resultados de la medida para definir su continuidad, en el marco de una política orientada a mejorar el acceso a la energía y reducir la vulnerabilidad económica de los sectores más necesitados.

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