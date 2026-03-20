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¿Qué es el 'Descuento Patria' y quiénes pagarán 25% menos por la luz?

El convenio asegura un descuento del 25% en electricidad para familias de escasos recursos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/03/2026 20:38

Viceministro de Electricidad y Energías Renovables, Marcelo Blanco
Santa Cruz, Bolivia

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En un acto realizado en Casa de Gobierno, la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno central firmaron un convenio denominado “Descuento Patria”, que busca garantizar un acceso más justo y equitativo a la energía eléctrica para familias de bajos recursos.

El viceministro de Electricidad y Energías Renovables, Marcelo Blanco, explicó que este acuerdo se realiza en línea con la política del presidente Rodrigo Paz Pereira y del ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinacelli, de proteger a los sectores más necesitados, al mismo tiempo que se fortalece la participación del sector privado en el desarrollo del sector eléctrico.

“El convenio beneficiará a más de un millón de ciudadanos que consumen menos de 70 kilowatts hora al mes, quienes recibirán un descuento del 25% en su consumo eléctrico. Antes se conocía como Tarifa Dignidad, pero tras negociaciones armoniosas con las empresas del sector eléctrico, se consolida ahora como Descuento Patria”, señaló Blanco.

La autoridad destacó que este programa está especialmente dirigido a personas de escasos recursos y a habitantes del área rural, cumpliendo con la instrucción presidencial de velar por los más necesitados, mientras se fortalece la empresa estatal ENDE y se promueve la inversión privada.

Con la firma de este convenio, las autoridades buscan garantizar que el acceso a la energía eléctrica sea más equitativo y sostenible, contribuyendo al bienestar de miles de familias en todo el departamento de Santa Cruz.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años a partir de abril de 2026, fecha en la que se implementará el “Descuento Patria” en la facturación. Al término de este periodo, el Gobierno y las empresas del sector evaluarán el impacto de la medida para definir su continuidad.

 

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