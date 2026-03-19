¿Pagar su propia expulsión? La polémica medida que evalúa el gobierno chileno

El plan migratorio del presidente José Antonio Kast suma un nuevo foco de debate. Mientras avanza el despliegue del denominado “Plan Escudo Fronterizo”, el Ejecutivo evalúa una medida que podría marcar un antes y un después: financiar las expulsiones utilizando los fondos previsionales de migrantes en situación irregular.

La propuesta, que ya había sido planteada durante la campaña, vuelve a tomar fuerza en medio de una estrategia más amplia para enfrentar la migración irregular en Chile, según informa el medio local BioBio.

¿En qué consiste la propuesta?

La idea apunta a que aquellos migrantes que hayan trabajado formalmente en el país —y que cuenten con cotizaciones previsionales— puedan utilizar esos recursos para cubrir los costos de su expulsión.

Esto sería posible porque, incluso en situación irregular, algunos extranjeros acceden a un RUT provisorio y registran aportes en el sistema previsional.

En términos simples: el propio migrante financiaría su salida del país.

Un plan más amplio

La medida forma parte de una política migratoria más dura que incluye:

Cierre reforzado de fronteras

Barreras físicas, zanjas y vigilancia tecnológica

Mayor presencia militar y policial

Proyectos de ley para sancionar el ingreso irregular

Estas acciones ya comenzaron a implementarse en el norte del país, como parte de una estrategia de control territorial.

¿Por qué genera polémica?

El principal punto de tensión está en el uso de los fondos previsionales, considerados ahorros personales destinados a la jubilación.

Críticos han cuestionado:

La legalidad de utilizar esos recursos

El impacto en derechos individuales

La viabilidad administrativa y diplomática de las expulsiones

De hecho, especialistas ya han advertido que algunas propuestas migratorias masivas enfrentan desafíos logísticos y financieros importantes.

Un problema de gran escala

El contexto no es menor. Según estimaciones oficiales, en Chile hay cerca de 330 mil migrantes en situación irregular, lo que convierte el tema en una de las principales prioridades del gobierno.

A esto se suman miles de trámites pendientes de nacionalización y la necesidad de acuerdos internacionales —por ejemplo con Venezuela— para concretar expulsiones.

Lo que viene

Por ahora, la iniciativa está en fase de evaluación y deberá ser definida en conjunto con distintas instituciones del Estado.

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