Quiroga dice que es un "gesto hostil" de Chile construir barreras en frontera con Bolivia

El expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga calificó este miércoles como un "gesto hostil" y de "enemistad" la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de construir barreras físicas en la frontera norte de Chile, colindante con Bolivia y Perú.

"Una de las primeras cosas que hizo el Gobierno de Chile es un gesto hostil de hacernos zanjas" en la frontera, sostuvo Quiroga (2001-2002) en una rueda de prensa en La Paz.

El también excandidato presidencial cuestionó el anuncio de las nuevas autoridades chilenas de que "van a empezar a deportar hermanos venezolanos".

"Ambos son gestos uno de hostilidad bilateral a Bolivia y el otro de maltrato humano a venezolanos que han huido de la dictadura de (Nicolás) Maduro y de Delcy (Rodríguez) y que los van a deportar", manifestó.

Para Quiroga, el nuevo Gobierno de Chile actúa de forma contradictoria al decir que buscará integración "con zanjas", o que hará "un corredor humanitario deportando venezolanos".

El exmandatario señaló que "duele" que Kast haya iniciado su gestión "de esa manera" y expresó su deseo de que "ojalá que reflexionen" en el Ejecutivo chileno porque "no es así" como se logra la "integración" regional.

También recordó que está vigente el 'Tratado de Paz y Amistad', o Tratado de 1904, que fijó los límites definitivos entre ambas naciones tras la llamada guerra del Pacífico, en la que en 1879 Bolivia perdió ante Chile unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

"El arranque del Gobierno de Chile, más que un Tratado de Paz y Amistad, se ha sentido (como) un maltrato de hostilidad y enemistad, es lo que estamos viendo", agregó Quiroga.

Hace una semana, el mismo día de su investidura, Kast firmó una serie de decretos centrados en la migración irregular, en los que ordenó a sus ministros "gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular".

De igual forma, "modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino" y "la construcción de barreras físicas para sectores requeridos".

El lunes, Kast viajó al norte chileno para presentar el llamado 'Plan Escudo Fronterizo', una estrategia que contempla zanjas, muros de hasta cinco metros de alto y un mayor despliegue militar para contener la inmigración irregular en la frontera con Perú y Bolivia.

Los expresidentes bolivianos Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales también han cuestionado las políticas del mandatario chileno y advirtieron sobre vulneraciones del Tratado de 1904.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

El presidente Rodrigo Paz ha señalado varias veces su intención de abrir un "nuevo ciclo" con Chile, con una agenda sobre todo económica y comercial, sin dejar de lado la aspiración marítima de su país.

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