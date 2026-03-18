Preocupan obras fronterizas en Pisiga; solicitan presencia estatal

El subalcalde de Pisiga, Ramiro Colque, expresó su preocupación por el ensanchamiento de zanjas y la instalación de vallas en la frontera con Chile, medidas que podrían afectar el paso ancestral entre comunidades y vulnerar derechos de la población local.

La autoridad solicitó públicamente la presencia urgente de instancias del Gobierno nacional, como comisiones de límites y la Cancillería, para verificar en el lugar lo que está ocurriendo.

“Solicitamos públicamente (…) que puedan hacerse presentes todos los órganos correspondientes (…) para ver in situ qué es lo que está sucediendo”, manifestó.

Colque explicó que actualmente existen dos zanjas en la zona, las cuales estarían vinculadas a acciones de control contra el contrabando acordadas en algún momento entre ambos países. No obstante, remarcó que estas intervenciones deben ejecutarse sin afectar la convivencia ni los derechos de las comunidades fronterizas.

La autoridad también pidió claridad sobre el alcance de estas obras y las decisiones asumidas por el Estado chileno.

“Quisiéramos que nuestro Gobierno nacional pueda informarse a qué alcance y magnitud va a tener este enmallado”, señaló.

En ese sentido, alertó que, si bien cada país puede aplicar sus políticas de control fronterizo, Bolivia no debe permanecer al margen si estas medidas impactan en el territorio o en el tránsito tradicional de las poblaciones.

La situación ha generado inquietud en la región, donde los habitantes esperan una pronta intervención de las autoridades para evitar posibles conflictos o afectaciones a los límites y derechos históricos.

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