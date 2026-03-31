¡Adiós al ITF! Senado aprueba eliminar impuesto a transacciones

En sesión plenaria, la Cámara de Senadores aprobó dos proyectos de ley que impactan directamente en la economía de la población: la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la reposición del 100% del IVA en la compra de combustibles.

Ambas normas entrarán en vigencia una vez sean promulgadas por el Ejecutivo.

Fin del cobro por transacciones en dólares

Con la eliminación del ITF, los usuarios del sistema financiero dejarán de pagar este impuesto en operaciones con divisas.

Por ejemplo, quienes depositaban o retiraban 1.000 dólares ya no deberán pagar el cobro adicional que antes se aplicaba en estas transacciones.

Esto significa que las entidades financieras ya no descontarán montos por este concepto en operaciones en moneda extranjera.

Impacto en combustibles

El segundo proyecto aprobado establece la reposición del 100% del IVA en la compra de combustibles, lo que implica ajustes en la facturación en estaciones de servicio.

Con esta medida, los usuarios pagarán el valor total del combustible bajo un esquema impositivo modificado, que busca transparentar el costo de compra.

A la espera de promulgación

Las autoridades señalaron que ambos proyectos aún deben ser promulgados para su aplicación oficial.

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