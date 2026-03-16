(Video) Vea las imágenes aéreas de las zanjas en la frontera Bolivia-Chile

Imágenes captadas con dron muestran las obras que forman parte del “escudo fronterizo” impulsado por el nuevo gobierno de José Antonio Kast para frenar el contrabando y el traslado ilegal de vehículos hacia territorio boliviano.

Video con tomas aéreas captadas por dron mostró las zanjas y obras de infraestructura que Chile comenzó a construir en la frontera con Bolivia, como parte del denominado “escudo fronterizo”, una estrategia destinada a reforzar el control en la zona norte del vecino país.

Las imágenes, registradas en la región de Arica y Parinacota, permiten observar desde el aire las zanjas abiertas a lo largo de varios tramos de la frontera, las cuales buscan impedir el paso de vehículos por rutas no habilitadas.

Según autoridades chilenas, estas obras tienen como objetivo frenar el contrabando y el traslado ilegal de vehículos hacia territorio boliviano, una problemática que, según denunciaron, se registra desde hace varios años en la zona fronteriza.

El diputado chileno Sebastián Videla informó que los trabajos ya comenzaron con maquinaria pesada, principalmente en sectores cercanos a la frontera donde operan bandas dedicadas al robo de vehículos.

Zanjas de hasta tres metros de profundidad

De acuerdo con la información difundida por autoridades chilenas, las zanjas construidas tienen una profundidad aproximada de entre dos y tres metros, lo que dificulta el paso de vehículos en áreas donde no existen controles fronterizos formales.

Sin embargo, Videla explicó que este tipo de infraestructura no es una medida nueva, ya que durante el gobierno de Michelle Bachelet también se realizaron obras similares en la frontera.

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