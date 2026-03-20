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Internacional

Perú retira bandera de Bolivia izada en zona fronteriza en Puno (video)

Autoridades actuaron en una comunidad de Zepita tras detectar el símbolo en un muelle del Titicaca; el hecho ocurre tras la reciente reanudación de relaciones.

EFE

20/03/2026 6:15

Foto: Captura de video.

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La Policía Nacional del Perú y el Ejército retiraron una bandera de Bolivia izada en un embarcadero de la comunidad campesina de Isani, en el distrito de Zepita, región de Puno, zona limítrofe con Bolivia. El hecho ocurrió este jueves, según informó la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Gobierno tomó conocimiento de la colocación del símbolo en el asta del muelle y actuó “en pleno ejercicio de la soberanía nacional”. Tras ello, efectivos de ambas instituciones se desplazaron al lugar y procedieron a retirar la bandera de forma inmediata.

 

 

 

Medios locales difundieron imágenes del operativo, en el que un agente fue elevado con una grúa del Ejército para desmontar la bandera en el embarcadero ubicado a orillas del lago Titicaca, compartido por Perú y Bolivia.

El presidente de la comunidad de Isani, Ricardo Jiménez, declaró a RPP que la bandera fue izada durante la madrugada. Además, solicitó mayor vigilancia policial para evitar nuevos incidentes en la zona.

El Ejecutivo peruano reiteró su voluntad de fortalecer la cooperación e integración fronteriza con Bolivia, pese al episodio.

Las relaciones entre ambos países estuvieron interrumpidas desde 2022, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. La situación se normalizó en febrero pasado, cuando el presidente boliviano Rodrigo Paz recibió las cartas credenciales del embajador peruano Carlos Chávez Tafur.

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