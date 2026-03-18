Bolivia se juega el todo por el todo: fechas y horarios del repechaje al Mundial 2026

La selección boliviana se alista para disputar el repechaje intercontinental que podría darle un lugar en el Mundial 2026, una edición histórica que contará con 48 selecciones y se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Verde afrontará dos partidos decisivos, con fechas y horarios ya confirmados, que mantendrán en vilo a toda la afición.

El primer reto será ante Surinam, en un duelo programado para el jueves 26 de marzo a las 19:00 (hora boliviana), en el Estadio BBVA de Monterrey, México. Este encuentro corresponde a la fase semifinal del repechaje y se disputará a partido único.

En caso de avanzar, Bolivia enfrentará a Irak en el partido definitivo, previsto para el martes 31 de marzo a las 21:00 (hora boliviana), también en Monterrey. El ganador de ese duelo obtendrá uno de los últimos cupos disponibles para completar las 48 selecciones del Mundial.

La ilusión está intacta. Si Bolivia logra imponerse en ambos compromisos, asegurará su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá la oportunidad de competir frente a las mejores selecciones del planeta en la fase de grupos.

El sueño mundialista está más cerca que nunca, y la Verde se juega todo en 180 minutos que pueden quedar en la historia del fútbol boliviano.

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