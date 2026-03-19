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Bolivia dice presente: Always Ready y Bolívar listos para la Libertadores

Con Fernando Saucedo y Martín Cauteruccio como protagonistas, el fútbol boliviano ya palpita la fase de grupos. El sorteo de este jueves definirá el camino hacia la gloria.

Silvia Sanchez

19/03/2026 12:10

Foto: Conmebol Libertadores.
Mundo

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El sueño continental ya está en marcha. El fútbol boliviano vuelve a escena en la fase de grupos de la Copa Libertadores, con Always Ready y Bolívar como representantes.

Y con ellos, dos nombres que ilusionan: Fernando Saucedo y Martín Cauteruccio, listos para competir en el máximo escenario de clubes en Sudamérica.

Todo se define en el sorteo

La próxima parada será clave. Este jueves, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la fase de grupos.

  •  Hora en Bolivia: 19:00

Ahí se conocerán los rivales y el destino de los equipos bolivianos en una competencia donde cada partido es una batalla.

Rivales de peso en el camino

El torneo reunirá a gigantes del continente como:

  • Flamengo

  • Palmeiras

  • Boca Juniors

  • River Plate (en Sudamericana)

Equipos con historia, títulos… y presión.

Pero también oportunidades para sorprender.

Bolivia quiere dar el golpe

Always Ready llega con hambre de protagonismo, mientras que Bolívar, con experiencia internacional, buscará ser competitivo desde el inicio.

Ambos clubes saben que la fase de grupos —que se jugará entre abril y mayo— será determinante para avanzar en el torneo.

Fechas clave

  • Inicio de fase de grupos: 7 de abril

  • Cierre de fase de grupos: 28 de mayo

  • Final: 28 de noviembre

Meses donde se escribe la historia… partido a partido.

Ilusión intacta

Para Bolivia, no es solo participar. Es competir, crecer y demostrar que puede pelear en el escenario más exigente del continente.

Mira la programación en Red Uno Play

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