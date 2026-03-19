Henry Vaca busca nueva oportunidad en el extranjero mientras entrena en San Juan FC

Henry Vaca, reconocido por su habilidad con el balón y apodado el “Messi boliviano”, entrena actualmente con San Juan FC, equipo que participa en la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cruceño (ACF). A sus 28 años, el delantero zurdo espera concretar su vinculación con un club en el extranjero.

El futbolista solicitó permiso al cuerpo técnico y a la dirigencia de San Juan FC, finalista de la Copa Simón Bolívar 2025, para incorporarse a los entrenamientos mientras define su futuro profesional. Según informó, tiene varias ofertas sobre la mesa y dará una respuesta definitiva en los próximos días.

El año 2025 no fue sencillo para Vaca. En Bolívar tuvo escasa participación, muy por debajo de los 25 partidos que jugó en 2024, mientras que en Oriente Petrolero disfrutó de un semestre más activo, disputando 19 encuentros y anotando tres goles.

A lo largo de su carrera, Vaca acumuló experiencia internacional en Universitario de Deportes (Perú, 2019), Atlético Goianiense (Brasil, 2020) y Maccabi Bnei Reineh (Israel, 2023-2024). Sin embargo, su rendimiento irregular lo dejó fuera de la Selección Nacional, donde bajo el ciclo de Óscar Villegas solo actuó en dos partidos durante 2024, en el marco de las clasificatorias a la Copa Mundial 2026.

La situación de Henry Vaca genera gran expectativa entre los aficionados y expertos del fútbol boliviano, quienes siguen de cerca su posible regreso al escenario internacional.

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