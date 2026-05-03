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Policial

Conductor choca, cae a canal en el cuarto anillo y luego se da a la fuga en Santa Cruz

El hecho ocurrió en el cuarto anillo, entre la avenida Roca y Coronado y la Radial 19. El conductor no fue hallado en el lugar tras el accidente.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/05/2026 10:04

Conductor choca, cae a canal en el cuarto anillo y luego se da a la fuga en Santa Cruz. Foto: RED UNO
Santa Cruz

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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en el cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un vehículo particular terminó dentro de un canal de drenaje en el tramo comprendido entre la avenida Roca y Coronado y la Radial 19.

Según relatan algunos testigos en la zona, el conductor del motorizado habría impactado con un árbol antes de perder el control e ingresar al conducto de agua. 

Al llegar a la escena, efectivos policiales no encontraron al conductor del vehículo, quien se habría dado a la fuga tras el hecho.

Posteriormente, el motorizado fue retirado con una grúa bajo supervisión de las autoridades, acción que se dificultó, obligando a utilizar otros métodos auxiliares. 

El accidente no dejó personas heridas, aunque sí daños materiales y congestión vehicular momentánea en una de las principales vías de la ciudad.

Las causas del hecho aún son investigadas, mientras la Policía busca dar con el paradero del conductor involucrado.

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