¿Preocupación en el bicho? Messi acorta distancia con CR7 tras otro golazo en el Inter

El argentino Lionel Messi volvió a ser protagonista en la MLS al marcar un tanto de gran factura con el Inter Miami CF, acercándose cada vez más al registro goleador del portugués.

Messi alcanzó los 906 goles en su carrera profesional tras anotar en el clásico ante Orlando City SC, quedando a 64 tantos de los 970 que suma Cristiano Ronaldo, una diferencia que empieza a acortarse.

El gol llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Messi recibió un pase de Luis Suárez en la puerta del área y sacó un potente zurdazo imposible de detener para el arquero rival.

Sin embargo, el tanto no fue suficiente para evitar la derrota de Inter Miami, ya que Orlando City reaccionó y terminó imponiéndose por 4-3 en un partido cargado de emociones.

Mientras Cristiano ha hecho público su objetivo de alcanzar los 1000 goles, Messi avanza en silencio, manteniendo viva una rivalidad histórica que sigue marcando época en el fútbol mundial.

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