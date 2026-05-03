Tras varias horas de reunión, el diálogo entre el Gobierno y transportistas de los Yungas ingresó en un cuarto intermedio, a la espera de que el sector consulte con sus bases antes de asumir una posición definitiva sobre las medidas de presión.

El encuentro se llevó a cabo en la zona de Urujara, hasta donde se trasladó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, con el objetivo de instalar una mesa de negociación en medio del bloqueo registrado en el ingreso a los Yungas. La intervención responde a las instrucciones del presidente Rodrigo Paz, orientadas a encontrar una solución concertada al conflicto.

Durante la reunión, que se extendió por varias horas, ambas partes intercambiaron criterios en un ambiente de cordialidad, según reportaron las autoridades. Desde el Gobierno se expresó la predisposición de atender las demandas del sector y avanzar en acuerdos que beneficien tanto a los transportistas como a la población.

Entre los principales reclamos planteados por los choferes se encuentran el mantenimiento de las rutas hacia los Yungas y la mejora en la calidad del combustible, aspectos que —según indicaron— afectan directamente su trabajo y la seguridad en carretera.

Al cierre del encuentro, la dirigencia del transporte determinó entrar en un cuarto intermedio para consultar con sus bases, paso que consideran necesario antes de tomar decisiones sobre la continuidad del bloqueo u otras medidas.

El proceso de diálogo permanece abierto y se espera que en las próximas horas el sector transporte dé a conocer su posición, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de alcanzar una solución conjunta que permita restablecer la normalidad en la zona.

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