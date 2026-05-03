¡Atención, La Paz! Estos son los puntos de bloqueo y cierre de vías que debes evitar hoy

La Policía identificó puntos críticos en la ruta a los Yungas y en varias avenidas de la ciudad. Recomiendan tomar rutas alternas para evitar retrasos durante la jornada.
03/05/2026 6:47
Escuchar esta nota
El Comando Departamental de la Policía informó que este domingo 3 de mayo se registran bloqueos de caminos en la ruta hacia los Yungas, impulsados por sectores del transporte. Además de cortes en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Recomiendan tomar rutas alternas para evitar demoras.
Los puntos afectados son:
Peaje de Vías Bolivia – Urujara
Represa Incachaca (EPSAS)
Altura Cumbre
Tranca Sapecho – Palos Blancos
Caranavi (comunidad Turco Cala)
Puente Yucumo
Santa Bárbara
Choro Bajo
Puente Yolosa
San Silverio
Sector movilizado: Federación de Transportes Nor y Sud Yungas
Situación: Bloqueo de caminos
Cierre de vías por carrera pedestre 10K
Además, se reportan cierres temporales en la ciudad de La Paz por la realización de una carrera 10K.
Las vías afectadas son:
Calle Sánchez Lima
Av. Kantutani
Av. Costanera
Calle Los Rosales
Rutas alternas recomendadas
Para evitar congestionamientos, la Policía sugiere circular por:
Av. Costanera
Av. Hernando Siles
Av. Roma
Recomendaciones
Salir con anticipación si debes trasladarte
Evitar la ruta a los Yungas mientras duren los bloqueos
Seguir reportes oficiales de Tránsito
Números de emergencia
Policía (RP-110)
Tránsito: 62482810
Bomberos: 119
FELCV: 67000523
DIPROVE: 22422518
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
08:00
08:15
08:45
09:15
09:45
07:00
08:00
08:15
08:45
09:15
09:45