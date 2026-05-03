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¡Atención, La Paz! Estos son los puntos de bloqueo y cierre de vías que debes evitar hoy

La Policía identificó puntos críticos en la ruta a los Yungas y en varias avenidas de la ciudad. Recomiendan tomar rutas alternas para evitar retrasos durante la jornada.

Red Uno de Bolivia

03/05/2026 6:47

Transportistas del sector pesado que operan hacia el norte y sur de los Yungas, en el departamento de La Paz, instalaron un bloqueo en la tranca de Urujara. Foto: EFE

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El Comando Departamental de la Policía informó que este domingo 3 de mayo se registran bloqueos de caminos en la ruta hacia los Yungas, impulsados por sectores del transporte. Además de cortes en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Recomiendan tomar rutas alternas para evitar demoras.

Los puntos afectados son:

  • Peaje de Vías Bolivia – Urujara

  • Represa Incachaca (EPSAS)

  • Altura Cumbre

  • Tranca Sapecho – Palos Blancos

  • Caranavi (comunidad Turco Cala)

  • Puente Yucumo

  • Santa Bárbara

  • Choro Bajo

  • Puente Yolosa

  • San Silverio

Sector movilizado: Federación de Transportes Nor y Sud Yungas
Situación: Bloqueo de caminos

Cierre de vías por carrera pedestre 10K

Además, se reportan cierres temporales en la ciudad de La Paz por la realización de una carrera 10K.

Las vías afectadas son:

  • Calle Sánchez Lima

  • Av. Kantutani

  • Av. Costanera

  • Calle Los Rosales

Rutas alternas recomendadas

Para evitar congestionamientos, la Policía sugiere circular por:

  • Av. Costanera

  • Av. Hernando Siles

  • Av. Roma

Recomendaciones 

  • Salir con anticipación si debes trasladarte

  • Evitar la ruta a los Yungas mientras duren los bloqueos

  • Seguir reportes oficiales de Tránsito

Números de emergencia

  • Policía (RP-110)

  • Tránsito: 62482810

  • Bomberos: 119

  • FELCV: 67000523

  • DIPROVE: 22422518 

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