¡Atención, La Paz! Estos son los puntos de bloqueo y cierre de vías que debes evitar hoy

El Comando Departamental de la Policía informó que este domingo 3 de mayo se registran bloqueos de caminos en la ruta hacia los Yungas, impulsados por sectores del transporte. Además de cortes en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Recomiendan tomar rutas alternas para evitar demoras.

Los puntos afectados son:

Peaje de Vías Bolivia – Urujara

Represa Incachaca (EPSAS)

Altura Cumbre

Tranca Sapecho – Palos Blancos

Caranavi (comunidad Turco Cala)

Puente Yucumo

Santa Bárbara

Choro Bajo

Puente Yolosa

San Silverio

Sector movilizado: Federación de Transportes Nor y Sud Yungas

Situación: Bloqueo de caminos

Cierre de vías por carrera pedestre 10K

Además, se reportan cierres temporales en la ciudad de La Paz por la realización de una carrera 10K.

Las vías afectadas son:

Calle Sánchez Lima

Av. Kantutani

Av. Costanera

Calle Los Rosales

Rutas alternas recomendadas

Para evitar congestionamientos, la Policía sugiere circular por:

Av. Costanera

Av. Hernando Siles

Av. Roma

Recomendaciones

Salir con anticipación si debes trasladarte

Evitar la ruta a los Yungas mientras duren los bloqueos

Seguir reportes oficiales de Tránsito

Números de emergencia

Policía (RP-110)

Tránsito: 62482810

Bomberos: 119

FELCV: 67000523

DIPROVE: 22422518

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