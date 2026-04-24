Solo el 20% de los buses interdepartamentales en funcionamiento por falta de diésel

La Dirección del Transporte Interdepartamental informó que debido a la falta de diésel, actualmente solo el 20% de las unidades de transporte interdepartamental están operando, lo que ha generado una grave afectación al servicio. El dirigente del sector expresó su preocupación por el impacto económico y logístico que esta situación está causando a los transportistas.

“Nos encontramos en una asfixia económica total. Las filas en las terminales se han reanudado, y estamos sorprendidos por esta situación, ya que no hay una solución estructural que resuelva este problema”, comentó el dirigente del sector.

Afectación al servicio y situación de emergencia

El dirigente destacó que las terminales de buses están funcionando al 20% de su capacidad, lo que genera una afectación significativa en la oferta de transporte interdepartamental. Esto ha dejado a miles de pasajeros sin transporte, afectando tanto a los usuarios como a los trabajadores del sector.

“La terminal está trabajando al 20%, y esto es preocupante para todo el sector. Nos encontramos en un estado de emergencia, esperando que este tema se resuelva lo antes posible”, agregó el dirigente.

Convocatoria a ampliado nacional

Para analizar la situación y encontrar soluciones a corto plazo, el sector ha convocado a un ampliado nacional que se llevará a cabo el próximo miércoles en la ciudad de Santa Cruz. Durante la reunión, los transportistas discutirán las medidas a seguir y exigirán a las autoridades una solución inmediata al desabastecimiento de diésel que afecta al sector.

“Es necesario que se tomen decisiones urgentes, ya que no podemos seguir operando bajo estas condiciones. Necesitamos que las autoridades actúen para normalizar el suministro de combustible”, señaló el dirigente.

Daños económicos aún no cuantificados

El dirigente también mencionó que, hasta el momento, no se pueden cuantificar los daños económicos que esta crisis ha causado al sector del transporte interdepartamental. Sin embargo, la afectación es clara, ya que la falta de combustibles ha reducido significativamente las operaciones y ha paralizado gran parte del servicio.

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