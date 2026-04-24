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Policial

Avanza investigación: ¿Qué pasará con el estudiante que atacó a su profesor en Oruro?

El adolescente de 15 años permanece bajo custodia de la Defensoría, mientras la Fiscalía alista su imputación tras el ataque ocurrido en Oruro.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/04/2026 8:46

Avanza investigación del estudiante que hirió a su profesor en Oruro. Foto: Imagen referencial
Oruro

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El caso del estudiante de 15 años que apuñaló a su profesor en Oruro avanza en el ámbito judicial y psicológico, con medidas específicas debido a su condición de menor de edad. Las autoridades confirmaron que el adolescente se encuentra bajo custodia de la Defensoría de la Niñez, donde será sometido a evaluaciones psicosociales para determinar su estado y las causas del hecho.

“El menor está siendo evaluado psicológicamente para establecer los motivos que lo llevaron a cometer esta agresión”, informó el director departamental de la Felcc, Roger Montaño.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió luego de que el docente informara al padre del estudiante sobre su bajo rendimiento académico. Tras firmar un acta de compromiso, el adolescente reaccionó de forma violenta.

“El propio menor manifestó que actuó por molestia al haber sido convocado con su padre por sus bajas calificaciones”, explicó la autoridad.

En el ámbito legal, la Fiscalía prevé presentar en los próximos días la imputación formal por el delito de tentativa de homicidio. No obstante, el proceso tendrá un tratamiento especial conforme a la normativa para menores.

“A partir de los 14 años una persona es imputable, pero se aplican procedimientos diferenciados en coordinación con la Defensoría”, precisó Montaño.

Mientras tanto, el docente herido fue atendido oportunamente y se encuentra estable, con lesiones leves en el brazo izquierdo.

Las autoridades indicaron que el enfoque principal del caso no solo será determinar responsabilidades, sino también abordar el entorno psicológico y social del menor, en un hecho que ha generado preocupación en la comunidad educativa por el nivel de violencia registrado dentro de una unidad educativa.

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